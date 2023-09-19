Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum 'un Laçin ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından son buldu.

Törene Laçin Kaymakam Vekili ve Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi, Belediye Başkanı İdris Görükmez, Emniyet Amiri Hamdi Gevrek, Laçin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdinç Karakülah ile daire amirleri ve gaziler katıldı.

Kaymakam Çelebi, törenin ardından gazileri makamında ağırladı.