Çorum'un Laçin ilçesinde doğalgaz altyapısının genişletilmesine yönelik 3. etap çalışmalarının Fatih Mahallesi’nde başlatıldığı bildirildi.

Laçin ilçesinde doğalgaz erişimini genişletmeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. İlçe genelinde sürdürülen doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında 3. etap uygulama süreci resmen başladı. Çalışmaların ilk adresi ise Fatih Mahallesi oldu.

Yetkililer, mahallede yürütülecek hat döşeme, bağlantı ve dağıtım altyapısı çalışmalarının belirlenen program dahilinde tamamlanacağını ifade etti. Çalışmaların bitmesiyle birlikte bölgedeki hanelerin doğalgaza kavuşması amaçlanıyor.

Laçin Belediyesi, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için ilgili birimlerle koordineli şekilde süreci takip ettiklerini duyurdu. Doğalgazın tüm Laçin’e hayırlı olması temennisinde bulunuldu.