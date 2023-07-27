MURAT KARASU
Merhum Faruk Zingi, Aysema Özdemir ve Yasemin Özkuyumcu’nun annesi, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’ın ablası, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile İHA Çorum Muhabiri Muttalip Yalçın’ın halası Ladigar Zingi hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün saat 14.00'de Özel Elitpark Hastanesi'nden alınarak ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.