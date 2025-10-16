Çorum’un tanınmış sanayicilerinden, Hatap Değirmenleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu’nun annesi Esin Kavukçu (94), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hatap’ın kurucularından, merhum Yaşar Kavukçu’nun eşi, Latif ve Engin Kavukçu’nun anneleri olan Esin Kavukçu’nun cenazesi, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Hıdırlık Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler

Muhabir: Çorum Hakimiyet