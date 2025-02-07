Eski Milli Eğitim Müdürü Baki Şahin’in eşi, Meltem Şahin, Mehtap Şahin Ökmen ve Merih Şahin Pehlivan’ın anneleri, merhum Ziraat Bankası Müdürlerinden İlhan Demirel’in kız kardeşi, Serdal Ökmen’in kayınvalidesi, Murat ve Mert Güven’in anneannesi Latife Şahin hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi 8 Şubat Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Fatih Battar