Davut Bayrak, Atilla Kahraman, Mustafa Şahin ve Savaş Yılmaz’ın sahibi olduğu Lavinia Waffle (Chocolate-Coffee) düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türkiye’de 7 şubesi bulunan Lavinia’nın 8.şubesi Çorum’da açıldı.

AHL Park AVM Merkezi’nde Çorum halkının hizmetine giren Lavinia’nın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞİİR, KAHVE VE ÇİKOLATANIN BULUŞTUĞU YER

Şiir, kahve ve çikolatanın buluştuğu Lavinia Kafe, kahve ve çikolata severlerin yeni lezzet durağı.

Kaliteden ödün vermeden, güleryüzlü hizmet anlayışı ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan Lavinia Kafe, keyifle hem kahvelerini yudumlayacağınız hem de sohbetinizi yapacağınız nezih ortamıyla dikkat çekiyor.

Firma olarak hem kahvelerine hem de tatlı çeşitlerine güvenlerinin tam olduğunu belirten işletme sahiplerinden Davut Bayrak; “Lavinia Waffle Chocolate-Coffee olarak tatlılarımıza ve kahvelerimize güveniyoruz. Bizim ürünlerimizi tadan bir daha bizim mekanımızda çıkmaz. Bizim için en önemli şey, müşteri memnuniyetidir. Her zaman güler yüzlü ve samimi bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. İşletmemizdeki tüm personelimiz, işlerinde uzman ve tatlı severlerdir. Sizlere en kaliteli hizmeti sunabilmek için, sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Lavinia Waffle ve Çikolata, sadece lezzetli tatlılar sunan bir işletme değildir. Bizim için önemli olan, insanların hafızalarında tatlı anılar bırakmaktır. Şiirsel konseptimiz, müşterilerimize eşsiz bir deneyim yaşatmak için tasarlandı. Her ziyaretinizde, bizimle yaşayacağınız tatlı anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Değişmeyen lezzetimiz, müşterilerimizin vazgeçilmezi olmuştur. Tüm ürünlerimiz, özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanır ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde servis edilir. Taze ve lezzetli ürünlerimiz, sizlere eşsiz bir tatlı deneyimi yaşatır. Başarımızın sırrı, müşteri memnuniyeti ve değişmeyen lezzetimizdir. Bu başarıyı diğer şehirlere bayilikler vererek taçlandırdık. Bayiliklerimiz de aynı kalite ve lezzet anlayışımızla hizmet vermektedir. Birbirinden lezzetli ve kaliteli ürünlerimizi tatmak isteyen herkesi AHL Park AVM’deki kafemize bekliyoruz.” dedi