Çorum’da çölyaklılar ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli bir işletme açıldı.

Muhammed ve Elif Sevim Erseçgel tarafından kurulan Lezzet Bahçem, raflarında glütensiz ürünlere de yer vererek hizmet vermeye başladı.

Çölyak dostu işletmenin açılışına, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Yönetim Kurulu Üyesi, Karve Glütensiz Kurucusu ve Gıda Yüksek Mühendisi Gizem Coşkun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Özel Kalemi Kemal Sevim ile dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, yaptığı açıklamada, “Glütensiz beslenme çölyaklılar için hayati önem taşıyor. Çölyakın tek tedavisi glütensiz diyet yapmak ve diyet için gerekli ürünleri reyonlarında bulunduran bu tür işletmeler şehirdeki büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun” dedi.

İşletme sahipleri Muhammed ve Elif Sevim Erseçgel, açılışta yaptıkları konuşmada, “Amacımız, çölyaklı bireylerin güvenle alışveriş yapabilecekleri, gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri ürünler sunmak. Glütensiz beslenmenin lezzetli ve ulaşılabilir olabileceğini göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandılar.

Açılış günü katılımcılara çeşitli glütensiz ikramlar sunulurken ürünler yoğun ilgi gördü. Lezzet Bahçem, haftanın her günü hizmet vererek Çorum’un glütensiz yaşam alanındaki önemli eksiklerinden birini tamamlamayı hedefliyor.