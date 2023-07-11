FATİH AKBAŞ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı şampiyonlarından Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Betül Aydemir’e okulu tarafından ödül verildi.

LGS Sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye 1.si olan Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Betül Aydemir’e başarısından dolayı okul müdürü Duran Kurt, bisiklet hediye etti.

Duran Kurt, Betül Aydemir’e bundan sonraki eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

Betül Aydemir ise sınava hazırlık sürecinde büyük katkıları olan öğretmenleri ile okul müdürü Duran Kurt’a teşekkür etti.