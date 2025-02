Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.



Hakemler: Sarper Barış Saka, Mert Bulut, Sezgin Çınar

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Alpay Çelebi, Zach Muscat, Nafican Yardımcı, Hasan Hüseyin Acar, Burak Can Çamoğlu, Kappel (Sefa Kınalı dk. 68), Akabueze (Çağrı dk. 90+4), Begiç (Hakan Erçelik dk.76), Ogundu (Seyit Gazanfer dk. 90+2), Okyere (Sambau dk. 76)

Yedekler: Enes, Abdulkadir Sünger, Fatih Eren, Mehmet Yüksel, Jack Can Karadoğan

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Rivas dk. 46), Appindangoye, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik (Barış Alıcı dk. 90), Moraira, Samet Yalçın, Vukoviç (Yusuf Cihat Çelik dk. 79), Mendes (Muharrem Cinan dk. 79), Oğulcan Çağlayan (Onur Oztonga dk. 46), Alves

Yedekler: Ahmet Hasan, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Appindangoye, Yunus Emre Gedik (Kocaelispor)

Editör: İhlas Haber Ajansı