Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kupada bir hedeflerinin olmadığını ancak ligde büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, Bodrum maçı sonrasında yaptığı açıklamayı tekrar etti ve ‘Biz yeni sezonda Süper Ligde olacağız’ dedi. Hüseyin Eroğlu, eksikleri olduğunu ancak mazeret üretmeden eldeki mevcut kadrodan en fazla verimi almanan çabası içinde olduklarını belirterek ‘İlk yarıda kalan dört maçtan en iyi skorları alıp devre arasında yapacağımız takviyelerle ikinci yarıya çok daha iyi gireceğimize inanıyorum’ dedi.

Eroğlu dün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Şu anda önlerinde bugün oynayacakları Alanyaspor kupa maçı olduğunu belirten Eroğlu, ‘Bodrum FK maçında da kadroda eksiklerimiz vardı.

‘Kupa maçına genç ağırlıklı bir kadro ile çıkacağız’

Kupa maçını şöyle değerlendirmek istiyorum. Genç oyuncuları görme açısından genç ağırlıklı bir kadro ile çıkacağız. Diğer oyuncularımızdan da sahada olacaklar var tabiki. Alanya maçını oynadıktan sonra genç oyuncularımızın performanslarına bakıp Pendikspor maçının kadrosuna dahil edeceğimiz oyuncular da olacaktır. Kaldı ki son 4 maçımız da her oyuncuya çok ihtiyacımız var. Bizim için önemli olan Pazartesi oynayacağımız Pendikspor maçı kupada bir hedefimiz yok ama ligde büyük hedeflerimiz var.

‘Ceza alan oyuncular bizimle devam edecek’

Takımın başına geldiğimiz zaman cezalı oyuncularımız vardı bahisten dolayı. Buradan onlarla devam edeceğimizi de söyleyebilirim. Antrenmanlarda bizlerle olacaklar.

‘Biz her oyuncumuzdan en yüksek verimi almaya çalışacağız’

Elimizde yetenekli bir oyuncu grubu var. Bodrum maçını skordan bağımsız değerlendirirsek iyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Ne Bodrum 4 tane atabilecek kadar iyi oynadı, ne de biz 4 tane gol yiyecek kadar kötü oynadık. 10 kişi kalsak da, oyuncularımın ilk 15 dakikada gösterdiği performans bizim için oldukça önemliydi. Biz bu oyunu buradan aldık, başka bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu da kolay değil. Eksiğimiz, sakatımız var ama biz her oyuncumuzdan en yüksek verimi almaya çalışacağız.

‘Aleksiç’i Pendik maçına yetiştirmeye çalışıyoruz’

Aleksic ile Geraldo’nun sakatlığı devam ediyor. Bu iki oyuncumuzun sakatlığı da kadro derinliği açısından bizi etkiliyor tabi. Şuan çalışarak tedavilerine devam ediyor. Özellikle Aleksic’in Pendikspor maçında oynaması noktasında da net bir şey söyleyemem tedavileri devam ediyor.

‘Onların ne yaptığı değil bizim ne yapacağımız önemli’

Pendikspor sistemle oynayan bir takım ve kolay bir rakip değil. Her takım bu ligde birbirine üstünlük kurabiliyor. Pendikspor’da son haftalarda form tutmuş bir takım. Ama biz onların ne yaptığına değil. Bizim onlar karşısında neler yapabileceğimize odaklandık. Bu şekilde de çalışmalarımız sürüyor.

‘Pendikspor maçı ile çıkışa geçeceğiz’

Lig uzun maraton çok maç var. İnşallah Pendikspor maçı ile çıkışa geçeceğiz ve daha önce de söyledim buradan da söylemek istiyorum. Çorum FK sezon sonunda Süper Lig’e çıkan taraf olacaktır. Biz de bunun için buradayız. Devre arasına kadar 4 maçı en iyi şekilde oynayıp ondan sonra yönetimimiz ile istişare yapıp ikinci yarıya daha iyi şekilde gireceğimizi düşünüyorum’ dedi.