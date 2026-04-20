Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı Federasyon’un getirdiği ağır şartlar nedeni ile 3. lige katılmayacaklarını söyledi.

Fatih Atlı Çorum’un ilk ve tek kadon futbol takımı olarak üç sezondur U 17 ligine bir sezonda 3. lige katıldıklarını belirterek Federasyonun bu sezon lig için getirdiği ağır şartlar nedeni ile bu sezon 3. lige katılmayacaklarını açıkladı.

Belirtilen talimatlar gereği oyuncu havuzumuz ve yetersi sayımız olmasına,milli takım alt kategori seçmelerine sporcu göndermelerine rağmen lige katılmayacaklarını belirterek ‘Alt yapı bile kuramayan kulüplerin maddiyatla girdiği ligin değeri düşünülür. Çorum’un kendievlatlarını oynattığımız bir takımız. Dışardan nadir oyuncu transfer ediyoruz. Üniversiteye gelenleri takıma katmaktayız.

Toplumumuzun son günlerde karşılaştığı sorunlar karşısında TFF’nin böyle kararlar alıp kulüplerin elini zorlaştırması yanlış bir karardır. Çocuklarımıza ulaşmak isterken onları sosyalleştirmek isterken yapılan bu adımlar çocuklara ulaşmamızı ve sosyalleştirmemize zarar vermektedir. Antrenmanlarımız devam etmek de olup katılmak isteyen her bireye kapımız açıktır bir sonraki sezona hazırlanıyoruz maddi ve manevi açıdan. Ülkemizin bu koşullarının iyileştirilmesini ümit ediyoruz’ dedi.

Atlı’nın itiraz ettiği maddelerin bazıları şöyle: Başvuru ve katılım için 17.500 lira ücret 50 bir lira teminat. Maça çıkmama 50-75 bin tekrarı 75-100 bir ve ligden ihraç katılıp oynamama 50 bin cea ve iki sezon men.. Ev sahibi takım güvenlik, sağlık, saha ve doktor zorunlu, tüm oyunculara sigorda, iki soyunma odası hakem odası ve uygunsun sahaya 50 lin lira ceza.Yedek kulübesinde 10 oyuncu gerekiyor, Formalarda iki farklı renk zorunlu reklam sınırlı. Lig maçlarında kulüplere destek yok play-off maçları için 13,500 lira konaklama,.