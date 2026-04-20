TBMM Spor Oyunları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Korfbol Turnuvasında birinciliği Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu A takımı kazandı. İki okuldan dört takımın mücadele ettiği müsabakalar Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Ahmet Tevfik İleri ve Sultan Abdulhamit Han Ortaokullarının ikişer takım çıkardığı turnuva sonunda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu A takımı üç maçını da kazanarak birinci olurken Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu A takımı ikinciliği kazandı.

Sultan Abdumhamit Han Ortaokulu B takımı üçüncü olurken Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu B takımı ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.