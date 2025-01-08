Çorum Çölyak Derneği Başkanı Müjgan Demir, TRT 1’de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen Lingo Türkiye yarışmasına katılarak günün birincisi oldu.

Müjgan Demir, yarışmada çölyak hakkında da bilgiler vererek farkındalık oluşturdu.

Konu hakkında açıklama yapan Fatma Müjgan Demir, “Çok sevdiğimiz ve sürekli izlediğimiz Lingo Türkiye Yarışma Programı’na kuzenim Nesrin Özyazıcı ile birlikte katıldık. Çölyak hakkında halkımıza bilgi verme şansını buldum. Sunucu Kemal Uçar ile çölyak ve glutensiz beslenme hakkında sohbet ettiğimiz kısımlar yayınlandı. Çok faydalı bir faaliyet oldu. Çok eğlenceli geçen yarışmayı birincilikle bitirdik. Program sonrası set ekibi bizimle yakinen ilgilendi ve merak ettikleri konular hakkında sorular sordular. Çölyak ve glütensiz beslenme hakkında onlara da bilgiler verdim. Çorum Çölyak Derneği’nin adını duyurduk. Bize bu fırsatı veren TRT yetkililerine ve Kemal Uçar Bey ile set arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.