Çorum’da ‘Dersimi Seçiyorum, Kur’an’ımı Alıyorum’ Projesi kapsamında Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Dersimi Seçiyorum, Kur'an'ımı Alıyorum’ Projesi çerçevesinde seçmeli ders olarak Kur’an-ı Kerim’i seçen ve projeye kayıt yaptıran 61 öğrenciye Kur’an-ı Kerim hediyeleri, İl Müftü Vekili Yasin Baykal tarafından dağıtıldı.

Hediye dağıtımında Okul Müdür Yardımcıları Zafer Şahinbaş ve Ferit İncel ile İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi personeli Ahmet Emin Kaplan da hazır bulundu.

İl Müftü Vekili Yasin Baykal, öğrencilerle Kur’an-ı Kerim’in önemi hakkında kısa bir sohbet ederken, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan'ın kendilerine göndermiş olduğu mektubu okudu.

Hediyeler karşısında sevinen öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’in mealini de okuyacaklarını söyleyerek teşekkür etti.

İl Müftü Vekili Baykal, okul idarecilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.