Sungurlu Fen Lisesi’nde üniversite hazırlık günleri söyleşileri düzenlendi.
Söyleşiye Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Emin Aslan Kömekçi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammet Kaan Kavutlu, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri Celal Özel ve Berke Asım Geçal katıldı.
Lise öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği program büyük beğeni topladı.
Program sonunda bir konuşma yapan Fen Lisesi Müdürü Oğuzhan Koç katılımcı öğrencilere teşekkür ederek, üniversiteye hazırlık söyleşilerinin devam edeceğini belirtti.