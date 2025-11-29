Okul Sporları Liseli Gençler Yüzme il birinciliğinde erkeklerde Spor Lisesi kızlarda ise TED Çorum Koleji takım halinde birinciliği kazandılar.

25-27 Kasım tarihleri arasında Çorum Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan il biriciliğinde dokuz okuldan toplam 75 sporcu mücadele etti.

Üç gün süren yarışmalar sonunda genç kızlarda TED Çorum Koleji takımı Ada Zehra Kılıç, Öykü Ada Erol, Adem Kaleli, Berrak Ekmekçi, Güneş Çağlayan, Ayşe Ece Elverici, Zeynep Duru Tugut, Duru Görücü ve Buğlem Doğan’lı kadrosu ile takım halinde birinciliği kazanırken Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ikinciliği, Bahçelievler Anadolu Lisesi üçüncü Ada Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Genç erkeklerde ise Spor Lisesi takım birinciliğini kazanırken 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ikinci Pınar Anadolu Lisesi üçüncü Ada Anadolu Lisesi dördüncü TED Çorum Koleji ise takım halinde beşinci oldular.

Takım halinde birinci olan TED Çorum Koleji ve Spor Lisesi takımları 10-12 ocak tarihlerinde Niğde yada Giresun’da yapılacak olan grup birinciliğinde ilimizi temsil edecekler.