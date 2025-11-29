Okul Sporları Yıldızlar Hentbol il birinciliğinde şampiyon olan Bayat Ömür Mülazım Ortaokulu idareci, öğretmen ve sporcuları kazandıkları kupa ile Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’yü ziyaret etti.

Bayat ilçesinde bulunan Ömer Mülazım Ortaokulu Hentbol Takımı, Çorum’da düzenlenen Hentbol Turnuvasında şampiyonluğu göğüsledi.

Maçlarda gösterdikleri başarı ile şampiyon olan Ömer Mülazım Ortaokulu Hentbol Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akbulut ve Okul idarecileri ile birlikte Başkan Ünlü'yü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Ünlü , şampiyon sporculara Çorum’u temsil edecekleri müsabakalarda başarı diledi.