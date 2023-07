Tahmini Okuma Süresi: dakika

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın Loca satışlarında 6 no Safi Holding, 7 no Boyyem, 8 no Müsiad, 9 no Ahlatcı, 11 no Ayka, 12 no Giad, 13 no Okan Bek, 14 no Esenyel Bond firması tarafından 15 nolu loca ise Kerman Mobilya tarafından kiralandı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten edinilen bilgiye göre stadyumda bulunan 17 locadan 14’ü satışa çıkarıldı ve bunlardan kalan üç tanesinin 4, 5 ve 16 nolu localar olduğu bunlarında büyük oranda talipleri olduğu bu hafta içinde loca satışlarının tamamlanrması bekleniyor. Çorum FK’nın loca satışlarından yaklaşık 7 milyon civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz localara ve VİP kombine biletlere ilginin sevindirici olduğunu ancak aynı sevinci maraton ve kale arkası içinde yaşamak istediklerini söyledi. Topuz, locaların büyük oranda kiraya verildiğini çarşamba günü satışa çıkan kombinelerde de Vip A, B ve Clerde ilginin hayli yüksek olduğunu ve bu bölümlerin kısa sürede tümünün satılacağını görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Topuz buna karşın maraton ve kale arkasından kombine satışında ise henüz 100’lü rakamlara bile ulaşamadıklarını belirterek ‘Bu konuda taraftarlarımızdan kulübe destek olmakve ekonomik anlamda en fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde yanında olmak için kombinelere ilgi göstermelerini bekliyoruz. Gerçekten ekonomik olarak çok büyük bir yükün altına girdik ve Çorum’dan bu konuda destek bekliyoruz. Şehirden alacağımız destek sonucunda kadromuza 2-3 transfer daha yapmak istiyoruz. Yönetim olarak bu konuda çalışmamız sürüyor ancak şehrinde bize yardımcı olması ve destek vermesini bekliyoruz’ dedi.