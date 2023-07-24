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HARUN AKKAYA

26. ASGD Orta Kuşak Futbol Turnuvasında geçen yılın şampiyonu Saylan Çelik bu yılda ünvanını korudu.

Final maçında penaltı atışları sonucunda Namsan Takımına 4-2 üstünlük sağlayan Saylan Çelik bu yılda şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Bu yıl 18 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçı cumartesi akşamı İtfaiye sahasında oynandı. Saylan Çelik ile Namsan takımları arasındaki final maçını Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile çok sayıda davetli izlerken Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise ödül törenine katıldı.

Final maçında ilk yarıda daha çok etkili olan ve pozisyonlar bulan Saylan Çelik son vuruşlarda başarılı olamayınca devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda ise Namsan takımı daha etkili bir görüntü ortaya koydu ve Saylan Çelik kalesinde mutlak tehlikeler yaşattı. Son bölümde maç iki takıma da gitti geldi ancak iki takımda golü bulamayınca statü gereği direk penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Saylan Çelik takımında Anıl, Nedim, Ali ve Akif penaltı vuruşlarını gole çevirirken Namsan takımında ise Alpaslan ve Aykut vuruşları gole çevirirken Serkan ve Hasan’ın vuruşlarını kaleci Hakan çıkardı ve 4-2 galip gelen Saylan Çelik takımı bu yılda turnuvanın şampiyonluğunu kazanarak üst üste kazanma başarısı gösterdi,

Final maçının ardından düzenlenen törenle yarı finalde Saylan Çelik’e yenilen Onur Gıda takımı üçüncü Namsan’a yenilen Kurt Elektirik takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.