Kaza, Tokat'ın merkezinde bulunan Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

LÜKS OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ ÇİFT CANINDAN OLDU

İddiaya göre, Cengiz Albay idaresindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki yabancı plakalı Porsche marka otomobilin çarpması sonucu savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, sürücüsü ve arkasındaki yolcu Muazzez Albay (56) yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALBAY ÇİFTİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden çiftin cenazesi, Karşıyaka Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Şeyh-i Şirvani mezarlığına defnedildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.