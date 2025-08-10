Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, konser tartışmaları üzerinden sendika ve camiayı eleştiren CHP Belediye Meclis Grubu Başkanı Vekili Tuncay Yılmaz'a cevap verdi.

'CHP eleştiriyorsa doğru yoldayız' diyen İsmail Şanal, "konsere bir kuruş ödeme yapmayacağız" açıklaması yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a da "konser faturasını kimin ödediğinin önemi yok" diyerek cevap verdi.

Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP‘li Tuncay Yılmaz Belediye Meclis toplantısında bizi eleştirmiş. Din Görevlilerinin temsilcisi Diyanet-Sen olarak; tamamen dînî ve insanî duygularla karşı çıktığımız ve iptalini istediğimiz söz konusu konserlerle ilgili aynı noktada durmaya devam ediyoruz.

Hiçbir sanatçının mezhebi, meşrebi, görüşü bizi ilgilendirmez konumuz sanatçılar değil. Ülkemizin doğal afetlerle mücadele ettiği ve şehitler verdiği hassas dönemde, Gazze’de zulmün zirve yaptığı ve çocukların açlıktan öldüğü bir süreçte vicdanların sorumluluk üstlenmesi gerekir. Konser faturasını kimin ödediğinin önemi yoktur.

Diyanet-Sen olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlışı kim yaparsa yapsın karşısında durmaya, hakikati söylemeye devam edeceğiz. Mutlu azınlığı memnun etmek zorunda değiliz."