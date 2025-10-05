Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, eski DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca’nın kızı Berna Akca, Mustafa Cihat Hüsrevoğlu ile hayatını birleştirdi.

Rezan-Uğur Miktad Hüsrevoğlu çiftinin oğlu Mustafa Cihat Hüsrevoğlu, Sevilay-Lütfi Akca çiftinin kızı Berna Akca ile dünya evine girdi.

İstanbul Hidiv Kasrı’nda gerçekleşen düğün törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, eski bakanlar ve milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.