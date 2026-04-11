Çorum İl Hakemi Lütfican Arduç’a Bölgesel Amatör Lig 4. grupta oynanacak Ladik Belediyespor, Kırşehir Yetişen Yıldızlarıspor arasındaki maçı yönetecek.

Yarın saat 14’de Ladik İlçe sahasında oynanacak Ladik Belediyespor - Kırşehir Yetişen Yıldızlarıspor arasındaki maçta Lütfican Arduç’un yardımcılıklarını ise Ankara’dan Ayberk Yalçınkaya ve Taner Kıtmır yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimiz hakemlerinden İsmail Sırma görev yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Zekeriya Akkaya.

Ladik Belediyespor grupta 22 maçta topladığı 44 puanla üçüncü sırada bulunurken konuk Kırşehir takımı ise 12 puanla son sırada bulunuyor.