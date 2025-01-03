Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, kamu görevlilerinin maaşlarına refah payı eklenmesi gerektiğini vurguladı. Fiyatların maaş artışlarını dört kat aştığı bir dönemde, Okumuş gelir adaleti için ciddi adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, gelir adaleti için memur maaşlarına refah payı talep etti.

Maaşların 1 kat, fiyatların ise 4 kat arttığına dikkati çeken Okumuş, “Kayıplara göz yumarak, kulaklarımızı kapatarak ya da görmezden gelerek enflasyon sorununu çözemeyiz. Enflasyonu azaltmak için sabit gelirlileri baskılamak, harcamalarını kısıtlamak ya da giderlerini daha fazla artırmak tek çözüm yolu olmamalıdır” dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Okumuş’un açıklaması şu şekilde:

“2024 Aralık ayı enflasyonu %1,03 olarak açıklandı. 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon %15,75 ve enflasyon farkı ise %5,23 olarak geçekleşti.

Hakem Kurulu’nun 2025 Ocak ayı için belirlediği %6 oranıyla birlikte kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranı %11,54 oldu.

Toplu sözleşme masasında görüşmelerin gerçekleştiği süreçte yıllık enflasyon %60 civarındaydı. Buna rağmen Hakem Kurulu 2025 yılı için %6 + %5 artış belirledi. Hakem Kurulu’nun; 2024-2025 yıllarına ilişkin hayali düşüncelerle belirlediği artışların tek kaybedeni kamu görevlisi ve emeklileridir.

“MAAŞLAR 1 KAT ARTTI, FİYATLAR 4 KAT ZAMLANDI”

Kayıplara göz yumarak, kulaklarımızı kapatarak ya da görmezden gelerek enflasyon sorununu çözemeyiz. Enflasyonu azaltmak için sabit gelirlileri baskılamak, harcamalarını kısıtlamak ya da giderlerini daha fazla artırmak tek çözüm yolu olmamalıdır.

Sabit ücretliler için ortaya konulan gerekçenin aynısını, sermaye için de göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz. “Maaşlar 1 kat arttı, fiyatlar 4 kat zamlandı” gerçeğinin ıskalanmamasını istiyoruz.

Gelir dağılımında adalet için Refah Payı şarttır. 7. Dönem Toplu Sözleşme’de teklif ettiğimiz 2025’in ilk altı ayı için %15 artış ve %10 Refah Payı maaşlara yansıtılmalıdır.”