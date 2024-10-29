Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçı öncesinde yedek kulübesinde eski dostlar hasret giderdi.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK’da birlikte forma giyen Thomas Verheydt ve Geraldo ile bu sezon başı Gençlerbirliği’ne transfer olan Nalepa maç öncsinde yedek kulübesinde oturarak sohbet ettiler.

Eski dostlar hasret giderdi ve birbirlerine başarılar dilediler.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da maç öncesinde karşılaştığı Nalepa’ya sarılarak samimi bir sohbet yaptılar ve başarı dilekleri ile ayrıldılar.