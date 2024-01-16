Bir dizi ziyaretler ve Çorum ile Macaristan arasında ekonomik işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çorum'a gelen Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Masis, Çorum Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Doç Dr. Zülkif Dağlı tarafından karşılanan Büyükelçi Masis, Valilik ziyareti kapsamında hatıra defterini imzaladı.

Vali Dağlı nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Masis ve beraberindekilere teşekkür ederek, Macaristan ile dostluk anlaşmasının yürürlüğe girmesinin 100. yıldönümü vesilesiyle 2024 yılının "Türk-Macar Kültür Yılı: Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" ana temasıyla 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlanacağını söyledi.

Vali Dağlı bu vesileyle yıl içerisinde ilimizde de düzenlenmesi düşünülenen etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Vali Dağlı ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu.

Büyükelçi Masis de günün anısına Vali Zülkif Dağlı Macaristan'dan özel getirilen porselen hediye etti.

Viktor Masis, Valilik ziyaretinden sonra Çorum Ticaret ve Sanayi ile Macaristan Devleti Büyükelçiliği işbirliği ile iki ülke arasındaki ticari fırsatlar konulu toplantıya katılacak.