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Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, maden kazalarının, acı ve kayıplarla dolu anılara neden olduğunu belirtti.

Açıklamasına, “Bu özel günde, madencilik sektöründe çalışanların zorlu şartlarda verdikleri emeği ve bu alandaki kardeşlerimizi anma fırsatını değerlendirerek bir araya geliyoruz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, sadece sektördeki meslektaşlarımızın emeklerini takdir etmekle kalmıyor, aynı zamanda maden kazalarında kaybettiğimiz kardeşlerimizi anma ve onların hatıralarını yaşatma amacını taşıyor” diyerek başlayan Erol Afacan, “Maden kazaları, acı ve kayıplarla dolu anılara neden olmuştur. Bu anıları hatırlamak, yaşamlarını yitiren madenci kardeşlerimizi bir kez daha anmak ve onlara olan minnet ve saygımızı ifade etmek adına önemlidir. Onların fedakarlıkları, sektördeki güvenlik standartlarını daha da iyileştirmek ve benzer trajedilere engel olmak için bize ilham vermelidir” dedi.

Dünya Madenciler Gününün, madencilik sektörünün zorluklarına rağmen bu alanda çalışanların azmi ve kararlılığına odaklanması gerektiğini kaydeden Afacan, “Aynı zamanda, bugün, hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize olan derin saygımızı ve özlemimizi ifade etmek için bir anma vesilesi sunmalıdır. Bu özel günde, madencilik sektöründeki tüm profesyonelleri bir araya getirerek, sektördeki güvenlik standartlarını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve maden kazalarını en aza indirmek için birlikte çalışmaya çağırıyorum. Hep birlikte, daha güvenli bir madencilik sektörü için çaba gösterelim” ifadelerini kullandı.