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Ahlatcı Çorum FK’da bugün Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında altı isim dinlendirildi. Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından dün saat 11’de yapılan antrenmanın ardından açıklanan maç kadrosunda lig maratonunda fazla forma giymiş altı isim dinlendirilmek amacı ile Trabzon’a götürülmedi.

Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Zargo Toure, Genaldo, Ozan Sol ve Hasan Hüseyin Çorum’da çalışma yapacaklar. Trabzonspor maçı kadrosunda Murat Yıldırım, Ali Türkkan, Mahmut Eren, Onur Alp, Berkay Değirmencioğlu, Adem Doğan, Michael Ologo, Süleşman Luş, Kerem Kalafat, Mustafa Emre Yalçınkaya, Nalepa, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Massis Guluk, Gökhan Karadeniz, Eren Aydın, Ahmet İlhan Özek, Suat Kaya, Ahmet Sağat, Thomas Verheidjdt.