İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve gazetemiz köşe yazarlarından Mahir Odabaşı’nın beşinci kitabı ‘Hayallerin Peşinde 1’ çıktı.

Gülnar Yayınları’ndan çıkan kitapla ilgili bilgi veren Mahir Odabaşı, genel anılarını ders niteliğinde yazdığını belirterek, “Özellikle ufku açık olan, gelecek vaat eden gençlerin ve Diyanet mensubu arkadaşların, memurların amirlerin, eğitimcilerin okumasını tavsiye ederim” dedi.

‘Okurken kâh gülecek, kâh hüzünleneceksiniz’ diyen Odabaşı, kitapla ilgili şunları söyledi: Her dönemin ve herkesin hayâli farklıdır. Ama o hayale giden yol hep aynıdır. Bu eserde, çiftçi, değirmenci ve kavganın eksik olmadığı köylü bir ailenin evladı olarak çileli yollardan geçmiş, hayallerine ulaşmak için çırpınan, ulaştığına şükreden ulaşamadığını bazen nasibe bazen de Allah’a havale eden bir gencin(kestaneci, sebzeci, bakkal, müezzin, imam, memur, öğretmen, sivil savunma uzmanı, iş güvenliği uzmanı, köşe yazarı, şair, araştırmacı-yazar, hatip olarak heybeyi anılarla doldurmayı başarmış) hayat hikâyesini dizi tadında yazı ile okuyacaksınız. Okurken kâh gülecek, kâh hüzünleneceksiniz. Ayrıca “Anne Sokağı Öksüz Kalınca” bölümünde duygusal anlar yaşayacaksınız. Aile büyüklerinize farklı bir gözlükten bakmaya çalışacaksınız.”

Odabaşı, kitabı almak isteyen okuyucuların 0536 568 11 41 numaralı telefonu arayarak kendisinden de temin edebileceğini ifade etti.