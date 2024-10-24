Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili iddianamenin kabul edilmesinin ardından Narin'in babası Arif Güran ile abisi Baran Güran ile ilgili mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

Narin Güran soruşturmasında iddianame dün kabul edilmiş, savcılık 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün ise soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'nin haberin göre; Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete ilişkin iddianameyi kabul ettiği tutanakta çoğunluğu Güran ailesi mensubu olan ve aralarında baba Arif Güran ile Ağabey Baran Güran'ın da bulunduğu 23 kişinin mahkeme günü zorla getirilmesine karar verdi. Haklarında zorla getirilme kararı verilen kişilerden 8'inin tutuklu sanık olduğu öğrenildi.

ÇOĞUNLUĞU GÜRAN AİLESİNDEN

Söz konusu tutanakta; Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy’un beyanlarının tespiti için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verildi.

Narin’in babası Arif Güran’ın ise “müşteki” sıfatıyla sisteme kayıt edilmesi ve hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi.

DURUŞMA TARİHİ NETLEŞTİ

Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.