Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'nde Tarık Aktaş isimli güvenlik görevlisinin bir yetkili tarafından kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada karar çıktı.

Mahkeme yapılan tayin ve verilen cezaları hukuka aykırı buldu.

İl Sağlık Müdürlüğünde A.B.Ü isimli yetkilinin kendisine mobbing uyguladığını iddia eden Tarık Aktaş, “2018’de güvenlik görevlisi olarak taşerondan kadroya geçtim ve bu andan itibaren sorunlar yaşamaya başladım. İşimden istifa etmemi sağlayıp kendi istedikleri kişiyi işe aldıracaklardı. Buna direndim. 2022 Ağustos ayında mobbing dilekçesi yazdım. Bu dilekçemin ardından görev yerim bir yılda dört kez değiştirildi. Nisan 2024’te ise işime son verildi” dedi.

Tarık Aktaş’ın mobbinge uğradığı gerekçesiyle açtığı davalardan bir tanesi sonuçlandı ve Çorum 1. İş Mahkemesi yapılan tayin ve verilen cezaları hukuka aykırı buldu.

Nisan ayında iş akdi feshedilen Tarık Aktaş’ın işe iade ve tazminat davaları ise devam ediyor.