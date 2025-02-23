Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çorum ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Arslan, Çorum belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları ile ülke ve çalışma hayatı gündemine dair karşılıklı istişarelerde bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediye başkanları ile yaptığı istişare toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada; şöyle dedi:

“2025 yılı toplu iş sözleşmelerinde masaya emeğin hakkını koruma iradesiyle oturan sendikaları ve belediye başkanlarının karşılıklı anlayış ve yapıcı bir yaklaşımla bu sözleşmelerin ortaya çıkmasına katkı sundunuz. Bu ortak akıl ve diyalog sürecinin bir sonucu olarak çalışanlarımızın refah düzeyini artıran, haklarını iyileştiren ve emeklerinin karşılığını veren siz değerli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Bizler HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak belediyelerimizin ekonomik gerçeklerini ve imkanlarını göz önünde bulundururken emekçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yapılan bu sözleşmelerimiz emeğin ve adil bir uzlaşmanın zaferidir. Belediye başkanlarının çalışmalarını yakından takip ediyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, işçinin ve çalışanların yanında olmanız bizleri onore ediyor dedi.

Belediye başkanları ise Mahmut Arslan’a Çorum ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.