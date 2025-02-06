Türk Sağlık Sen eski Şube Başkanı, Çorum'un sevilen simalarından Mahmut Özarslan uzun süredir tedavi gördüğü Ankara İbni Sina Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
BBP eski İl Başkanı Mustafa Özarslan ile Menderes, Akif ve merhum Davut Özarslan'ın kardeşi Mahmut Özarslan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, Mahmut Özarslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar