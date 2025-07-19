Türkiye Ziraat Odalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Başkanı Eyyüp Elmalı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile birlikte Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Hasan Taş'ı makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Taş'a hayırlı olsun dileklerini ileten Elmalı, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Elmalı, Tarım İl Müdürlükleri ile Ziraat Odalarının koordineli çalıştıklarında ülkede gıda sorununun yaşanmayacağını söyledi.

Tarım İl Müdürü Hasan Taş ise Elmalı ve Özdemir'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Elmalı ile Özdemir, daha sonra Mecitözü İlçesi'nin köylerinde tarım arazilerinde çıkan yangında zarar gören Köprübaşı köyü, Kuyucak köyü Hıdırlık Mahallesi, Geykoca köyü, Hisarkavak köyü, Kozoren köylerinde çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Köprübaşı köyü, Kuyucak köyü Hıdırlık Mahallesi toplamda 450 dönüm, Geykoca köyü, Hisarkavak köyü, Kozoren köyü olmak üzere toplamda 750 dönüm ekili arazi çıkan yangın sonucunda zarar görmüştü.



