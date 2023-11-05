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Yurtiçi ve yurtdışında anahtar teslim yem fabrikaları kuran Makine Enerji A.Ş., 24 yıldır kalitesinden ödün vermeden dünya çapında 25’den fazla ülkede bulunan müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

25’DEN FAZLA ÜLKEYE HİZMET

Makina ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, 2000 yılından bu yana birçok ülkeye tesis kurduklarını ve makine ihracatı yaptıklarını belirterek, “Firmamız faaliyetlerini patentli markamız olan Makenas adı altında sürdürmektedir. Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Avusturya, Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Bangladeş, Hindistan, Vietnam, Mısır, Lübnan, İsrail, Cezayir, Etiyopya, Kenya gibi tüm dünyada 25'den fazla ülkeye birçok tesis kuran ve makina ihracatı yapan Makenas, zamanında teslimat, kalite ve fiyat prensipleriyle haklı olarak müşterilerinin güvenini kazanmıştır” dedi.

HEDEF ‘LİDER FİRMA’ OLMAK

Makenas olarak Çorum OSB’de kurulu 10 bin metrekare kapalı ve 18 bin metrekare açık olmak üzere toplam 28 bin metrekare fabrikalarında anahtar teslimi un, irmik, mısır ve çelik silo tesisleri tasarlayan, üreten ve kurulumunu yapan dinamik ve büyüyen bir firma olduklarını aktaran Ali Dost, “Hedef pazar liderliği ürünlerimizi dünya çapındaki yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde AR-GE ve innovasyona önem vererek geliştiriyor, yurt içi ve yurt dışı pazarda her zaman lider firma olmayı hedefliyoruz. Özbekistan'da 150 ton/gün un fabrikası ve Tezcan Un 750 ton/gün un fabrikası gibi projelerde çalışmaktadır. Ağustos 2023 itibariyle Sunar Özlem Un'un iki un fabrikasının (170 ton/gün ve 250 ton/gün ) komple makine üretimini üstlendik” diye konuştu.