Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ÜNİDES Programı kapsamında, Hitit Üniversitesi Maliye Kulübü koordinatörlüğünde yürütülen Kariyer Köprüsü Projesinin ilk bölümü tamamlandı.
Projenin ilk bölümünde Maliye Kulübü öğrencilerine, iş arama becerileri, mülakat teknikleri, beceri temelli cv hazırlama teknikleri, beden dili ve etkili iletişiminde içinde yer aldığı iş kulübü eğitimi verildi.
6 gurup halinde toplam 71 öğrencinin katıldığı eğitimler, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde İş Kulübü Lideri Danışmanları tarafından verildi.
İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki becerilerinin artırılmasının gerekliliği, iş arama becerilerinin geliştirilmesinin önemi ve kişisel donanımın artırılmasının önemine değindi.