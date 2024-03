AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Adayı Çorumlu iş insanı Recep Kütük, Mamak’ta yaşayan Çorumlulara bölgenin meşhur yemeği İskilip Dolması ikram etti.

Etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can ve çok sayıda Çorumlu katıldı.

AK Parti’nin belediyecilik anlayışı üzerinde bir konuşma yapan AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Mamak için çok güzel projeler hazırladıkları ve daha önce de çok güzel çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Seçim çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızın teveccühünü görüyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Meclis üyeliği dağılımlarını çok dengeli bir şekilde liyakate göre yaptıklarını aktaran AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ise AK Parti döneminden önce başörtülülerin ayrımcılıkla karşılaştığını, insanların inançlarına göre sorgulandığını şimdi ise herkesin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan demokratik bir ortamda kardeşçe yaşadığını anlattı. Sarıgöl, Çorumlular buluşmasını organize eden iş insanı Recep Kütük’e de teşekkür etti.

“Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” diyerek Mamak’ta yaşayan Çorumlulardan AK Parti’ye Mamak ve büyükşehir için oy isteyen Mamak Belediye Meclis Üyesi Adayı Recep Kütük, “Biliyor musunuz, devletimizin resmi rakamlarına göre Mamak’ta ikamet eden 101 bin 167 kişiyiz. Bu güç bir seçimin kaderini değiştirir. Hani ölçmüşler Çorum dünyanın merkezi çıkmış. İşte bizde Mamak’ın merkeziyiz. İşin latifesi bir tarafa Çorum, Anadolu’nun kadim kentlerinden birisidir. Her düşünceden, her mezhepten, her renkten insanın kenetlendiği bir yerdir bu topraklar” şeklinde belirtti.

Konuşmasında yerel yönetimlerin önemine değinen Recep Kütük, “Şimdi sizlere hizmet etmek için Belediye Başkan Adayımız Asım Balcı Hocamızla yola çıktık. Bu süreçte bize de Belediye Meclis Üyeliği Adaylığını uygun gördüler. Bize bu görevi layık gören İlçe Başkanımıza, Belediye Başkan Adayımıza teşekkür ediyorum. Mamak’a, sizlere hizmet etmek için bu yola çıktık. Bu hizmet bir ve beraber olmaktan geçer. Birliğin gücüyle gerçek belediyecilik yapacağız. Çelik gibi bir iradeyle seçime hazırlanmalıyız. 22 yılda AK Parti’nin yapmış olduğu icraatlar orta” ifadelerini kullandı.

Recep Kütük konuşmasının devamında, “Savaş uçağımız KAAN, yolları revan olmuş millî otomobilimiz TOGG, uzaya gönderdiğimiz uydular, AK Parti icraatlarının hangi noktaya geldiğinin göstergesidir. Biz Mamak’a geldiğimizde her taraf çamur deryası, gecekondular, çıkmaz sokaklarla doluydu. AK Partili belediyeler geldi modern bir Mamak ortaya çıktı. Sadece Mamak mı? Tüm Türkiye kabuk değiştirdi. Şimdi bu değişimi sürdürmemiz gerekiyor. Mamak’ta seçimi tekrar almamız gerekiyor. Hizmetlerin durmaması için Asım Balcı dememiz gerekiyor. Belediye Meclisinde de AK Parti dememiz gerekiyor. Sizlerin iradesi ile bu seçimi alacağız İnşallah. Cumhur ittifakının verdiği güçle bu seçimi alacağız İnşallah” şeklinde belirtti.