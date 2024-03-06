Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi akşamı Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı siyahlı takımın ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas çalışması ile devam etti.

Bu çalışmanın ardından Bandırmaspor maçında doksan dakika forma giyen futbolcular çalışmayı kültür fizik haraketleri ile tamamladılar.

Maçta az süre alan ve oynamayanlar ise çalışmaya yarı sahada taktiksel oyun ile devam etti.

İki takımlı bu taktik çalışma formatındaki oyunda ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

İddialı bu çalışmada futbolcuların istekli olmaları ve mücadelenin yüksek olması teknik heyeti memnun etti.

Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.30’da yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.