Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde mangal yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Atanur Bolat'ın Köybağ mevkisinde 2 katlı bağ evinin bahçesinde mangal ateşinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bağ evine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aşdağul Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, bağ evine gelerek çalışmaları inceledi.
Öncül, bağ sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Editör: Anadolu Ajansı