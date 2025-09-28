Bir marketçi, 5 litrelik ayçiçek yağından elde ettiği karı kasada yaptığı hesapla açıkladı. Market sahibi, yağın kendilerine 151,5 liraya geldiğini, satış fiyatının ise 449,90 lira olduğunu belirterek, "Bize geliş 151,5... Satış 449,90... %197 kar marjı var. Bir de tam karına bakalım. 450 eksi 151, 299 lira karımız var" ifadelerini kullandı.

"YAZIKLAR OLSUN NE DİYELİM"

Kısa sürede gündem olan video, sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcıların bir kısmı, "Yazıklar olsun ne diyelim", "Bu kadar fiyat farkı olamaz", "Denetleme yok böyle kâr olur mu?" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

"İNANAN MARKET AÇSIN"

Bir kesim ise marketçinin doğru söylemediğini savundu. "Bu fiyata yağ bulamazsın", "Baban üretici olsa yine o fiyata alamazsın", "İnanıyorsan hemen market aç", "O paraya anca 2 litre yağ alırsın" ve "Yalan söylüyor, öyleyse bana bir kamyon alsın" yorumlarıyla videonun gerçeği yansıtmadığını öne sürdüler.