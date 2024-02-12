Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Masa Tenisi Eğitim Merkez inşaatında incelemelerde bulundular.

Masa Tenisi Süper Lig 4. etap müsabakaları için ilimize gelen Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye tarafından yaptırılan Masa Tenisi Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundular.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın katıldığı inceleme sırasında Başkan Aşgın masa tenisi eğitim merkezi hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Aşgın Çorum’u spor kenti yapmak için her alanda çalışmalarının devam ettiğini bu anlamda Masa Tenisi branşına ilginin hayli yüksek olduğunu söyledi. Bu branşın gelişimi için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Aşgın, bu merkezin faaliyete geçmesi ile birlikte masa tenisinde yeni şampiyonlar çıkacağını inandığını belirterek Federasyon yönetimini Çorum’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen de Çorum’un masa tenisinde söz sahibi konuma geldiğini ve milli takımlarda bir çok sporcunun bulunduğunu belirterek bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çimen alt yapısı güçlü Çorum’un yapılacak bu tesis ile yeni sporcuları ülke sporuna kazandıracağına inandığını belirterek ‘Belediye Başkanımıza ve Gençlik Spor il Müdürümüze masa tenisine verdikleri destekler için teşekkür ediyorum’ dedi.