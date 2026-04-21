Okul Sporları Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın bir gümüş madalya kazandılar.

15-19 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Sungurlu Anadolu Lisesi öğrencisi Cemre Masaloğlu genç kızlar 38 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Yağmur Odabaşı 67 kilo genç bayanlarda Sınav Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Baharspor kulübü sporcusu Yağmur Odabaşı finale kadar zorlu rakiplerini yenerek yükseldi.

Final maçında kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye ikincisi Yağmur Odabaş’ın antrenörü Hasan Çalışkan şimdiki hedeflerinin Haziran ayında yapılacak olan Gençler Türkiye Şampiyonası olduğunu belirterek burda elde edecekleri derece ile milli takıma yükselmek olduğunu söyledi.