TV8’in sevilerek izlenen yarışma programı MasterChef’e 2022 yılında yarışmacı olarak katılan Çorumlu ikizler Yunus ve Emre Karaca kardeşlerin kendilerine özgü orjinal tariflerden oluşan ‘Ye Kanat’ isimli işletmeleri bugün hizmete açılıyor.

YARIN HİZMETE AÇILIYOR

12 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30’da Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi Numara 51/A adresinde hizmete açılacak olan Ye Kanat ile ilgili bilgi veren Yunus ve Emre Karaca kardeşler, deneyim ve mesleki bilgilerini harmanlayarak kendilerine has bir şekilde oluşturdukları işletmelerinin açılışına tüm Çorumluları beklediklerini ifade ederek şunları söylediler:

“Master Chef ikizler olarak, çocukluktan beri başlamış olduğumuz mesleğimizi ileri derecede almış olduğumuz eğitimler, uluslararası yarışmalar ve üst düzey kurumsal firmalarda çalışarak harmanlamış olduğumuz kaliteli hizmetin ve lezzetin ne demek olduğunu çok iyi bilerek, Çorum halkına hizmet vermek için Ye kanat markamızın ilk şubesini açıyoruz.

Mutfağımızda eşsiz lezzetleriyle harmanlanmış kanat şölenimize sizleri de bekliyoruz. Menümüzde bulunan kanat çeşitlerinin yanı sıra kendimize has tarifle hazırlamış olduğumuz ızgara köfteyi de denemenizi tavsiye ediyoruz.”