MatematikEvi Özel Öğretim Kursu öğrencisi Yusuf Aslan Özaydın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sayısal’da Çorum birincisi oldu.

YKS Sayısal alanında 498 puan alarak Çorum birincisi olan Yusuf Aslan Özaydın’a MatematikEvi Özel Öğretim Kursu Kurucu Müdürü Tekin Tekeli tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Öğrencisi Yusuf Aslan Özaydın’ı başarısından dolayı tebrik eden Okul Müdürü Tekin Tekeli, “Bu gururu bize yaşattığı için öğrencimize çok teşekkür ederiz.” dedi

‘HER YIL ŞAMPİYONLAR ÇIKARIYORUZ’

MatematikEvi Özel Öğretim Kursu olarak her yıl sınavlarda şampiyonlar çıkarmayı başardıklarını belirten Tekeli, bu yıl da başarılarına yenisini eklediklerini söyledi.

Kurs olarak öğrencilerin en çok korktuğu derslerden biri olan Matematiği sevdirmeyi başardıklarını dile getiren Tekeli; “Matematik dersinden korkan bir çok öğrencimiz alanında deneyimli hocalarımızla birlikte sınavlarda daha iyi başarılar elde etmeye başladı.” dedi

‘HEDEFİM BOĞAZİÇİN YADA İTÜ’

YKS Sayısal’da Çorum birincisi olan Yusuf Aslan Özaydın ise hedefinin Boğaziçi Üniversitesi yada İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği olduğunu söyledi.

‘BU SINAV SADECE DERS ÇALIŞILARAK KAZANILAN BİR SINAV DEĞİL’

Sınavda derece yapmasında emeği geçen hocalarına teşekkür eden Özaslan; “9-10.sınıftan beri düzenli çalışarak bu başarıyı elde ettim. Bu zorlu süreçte gerek ailem gerek MatematikEvi hocaları süreci aşmamda çok yardımcı oldu. Hem özel ders hem koçluk aldım. Koçluk bana sınav stresini yönetmemde çok yardımcı oldu. Bu sınav sadece ders çalışılarak kazanılan bir sınav değil. Gerek yıl içinde ders çalışırken gerek sınav anında psikolojiyi yönetmek büyük önem arz ediyor. Bu konuda koçluğun çok önemli olduğunu düşünüyor ve koçum Tekin Tekeli Hocama çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Yolun başında belirlediği hedeflere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Özaydın; “Başta bugüne kadar desteklerini her mecradan sürekli olarak hissettiğim aileme ve MatematikEvi ailesine teşekkürü bir borç biliyorum.” ifadelerini kullandı. (ADVERTORİAL)