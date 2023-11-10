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Çorum'da sık sık kazaların yaşandığı ve geçtiğimiz günlerde iki kişiye mezar olan Mecitözü yolunda akşam saatlerinde yine bir kaza daha yaşandı.

Ednilen bilgilere göre, Mecitözü yolu üzerinde Lukoil Yıldız Petrol önünde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa K. idaresindeki 05 LK 167 plakalı otomobil, Çorum -Amasya kara yolunun Yıldızköy mevkisinde Hasan Ş'nin kullandığı 77 DL 777 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.