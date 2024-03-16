Çorum-Amasya Karayolu 9. kilometrede iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 12.40 sıralarında yaşandı.
Edindiğimiz bilgilere göre; Amasya’dan Çorum’a seyreden Osman Akar idaresindeki 60 DV 964 plakalı otomobil, 9. kilometreye geldiğinde yoğun dolu yağışı nedeniyle önünde seyir eden Ahmet Ümütlü idaresindeki 19 PB 370 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Osman Akar sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kazada Ahmet Ü., Gülten Ü ve Mine A. yaralandı.
Editör: Murat Çetin