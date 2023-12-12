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Mecitözü’nde 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla, "Evrensel Beyannamenin 75. Yılında İnsan Hakları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Mecitözü Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda yapılan seminerde Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Dinler, insan hakları konusundaki yasal düzenlemeler, hak ihlalleri ve ihlaller karşısında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Seminere Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Mecitözü İnsan Hakları Kurulu üyeleri, kamu personeli ve öğrenciler katıldı.