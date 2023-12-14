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AK Parti’den Mecitözü Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Sağlık Karakaş, gazetemizi ziyaret etti.

Partisi aday gösterdiği taktirde aday olacağından hiçbir şüphesinin olmadığını belirten Sağlık Karakaş, “Mecitözü’nde 9 yıl görev yaptım. Halk beni tanıyor, ben halkı tanıyorum. İlçenin sorunlarını biliyorum. Projelerimi adaylığım kesinleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.

Mecitözü’nü hizmetlerle buluşturacağını ifade eden Sağlık Karakaş, “AK Parti’nin tarihinde ilk defa Mecitözü’nü AK Parti alacak. Sürpriz yapacağım. Yapacağımız çalışmalarla Mecitözü’nü Türkiye’nin gündemine oturtacağız” diye konuştu.