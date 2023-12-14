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Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezleri (ADEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler AHL Park AVM’de görücüye çıktı.

Serginin açılışına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile davetliler katıldı.

128 kursiyerin alanında deneyimli öğretmenler eşliğinde dikiş-nakış, ahşap boyama ve dekoratif süsleme, mutfak ve aşcılık, el sanatları, sağlıklı yaşam kurslarında hazırladığı ürünlerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Aile Destek Merkezleri’nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızda kayıtlı bulunan dezavantajlı bireylere ebeveyn ve çocuk, kişisel gelişim, dini değerler ve sağlıklı yaşam ile psiko-sosyal destek eğitimleri verildiğini, aynı zamanda mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin sağlanmasına yönelik kurslar düzenlendiği söyledi.

Dağlı, Aile Destek Merkezlerimizde yapılan bu tür çalışmaların aile içi iletişimin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin muhafazasına ve toplumsal huzurun artmasına, kadınlarımızın mesleki beceri kazanmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığı belirterek, sergilenen ürünlerin yapımında emeği geçen tüm kursiyerleri tebrik etti.