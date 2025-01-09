Mecitözü Belediyesi ile Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında müzakereleri devam eden toplu iş sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

Belediye İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese başta Belediye Başkanımız Sayın Veli Aylar’a ve bu süreçte bizlere güvenerek sonuna kadar destek veren bütün işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu toplu iş sözleşmemizin başta Belediyemize, sendikamıza ve bütün işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.